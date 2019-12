Duizenden reclameborden op NS-stations leeg, strop van tientallen miljoenen dreigt

Oplettende treinreizigers zullen zien dat de treinstations er sinds afgelopen week net iets anders uitzien. Op de perrons zijn namelijk niet of nauwelijks reclameuitingen meer te zien. Door een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden staan circa vijfduizend abri's op driehonderd stations sinds 1 december leeg. En dat zal nog zeker weken zo blijven.



Oorzaak is dat JCDecaux naar de rechter is gestapt. Volgens de Franse abri-uitbater, die ook in Nederland actief is, had NS Stations het vanaf 2011 tot 2027 lopende contract met concurrenten ExterionMedia op basis van Europese regels openbaar aan moeten besteden. Hetzelfde gold volgens de exploitant voor het in 2015 gesloten contract met Ngage Media. Na een jarenlange procedure stelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden JCDecaux (grotendeels) op 1 oktober in het gelijk. Volgens het Hof had NS aan moeten besteden en bezit JCDecaus hier ‘een grensoverschrijdend belang’.