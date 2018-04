Duizenden studenten onterecht beboet door onduidelijke afstudeerdatum

Sommige studenten denken na hun afstuderen tot het einde van het collegejaar ingeschreven te staan, maar blijken ongemerkt eerder uitgeschreven te zijn door de school. Zij blijven hun ov-reisproduct in veel gevallen gebruiken tot het einde van het collegejaar en ontvangen vervolgens een boete van DUO.



Volgens Radar gaat het met name om mbo-studenten. Doorgaans is het zo dat die studenten in overleg met een docent een afstudeerdatum bepalen, maar dat is niet altijd het geval. Gebeurt dit niet, dan laat de school vaak niet aan de student weten wat de exacte afstudeerdatum is. Jaarlijks zou het gaan om ruim 21.000 studenten.