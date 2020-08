Duizenden vrouwen bieden moedermelk aan voor coronaonderzoek

Bijna half miljoen fietsen gestolen, elf keer zoveel als in 2010

12:09 Het aantal gestolen fietsen is in de laatste tien jaar explosief gestegen van bijna 41.000 fietsen in 2010 naar ruim 475.000 vorig jaar. Door de jaren heen worden fietsen van het merk Gazelle het meest gestolen. Dat staat in het rapport Fietsdiefstal in Nederland, van fenomeen naar aanpak van Stichting Aanpak Fiets- en E-bikediefstal (SAFE) dat vandaag is gepresenteerd.