DUO: Student gaat weer rente betalen over studieschuld

Met video Duizend man betrokken bij invallen tegen drugshan­del: lab ontdekt en auto's in beslag genomen

De politie is maandagochtend op tientallen locaties bezig met een groot onderzoek, vooral in Brabant. Het is gericht tegen de productie en handel in synthetische drugs. In totaal zijn duizend agenten, opsporingsambtenaren en Defensie-specialisten ingezet. Zwaartepunt is een woonwagenkamp in Eindhoven. Meerdere mensen zijn opgepakt.

17 oktober