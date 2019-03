Duurzaam verkeersbord van bamboe rukt op

De trend van de bamboeverkeersborden startte in Den Bosch, dat medio 2017 enkele testexemplaren plaatste. Het stadsbestuur wilde zien of die een duurzaam alternatief voor aluminium borden vormen. Inmiddels hebben tientallen gemeenten het bamboebord omarmd, met name de laatste maanden gaat het hard. Nieuwste stad is Rotterdam. Dit jaar start een proef, nadat de Partij voor de Dieren er in januari het college van B&W om vroeg. De Maasstad volgt daarmee Amsterdam, dat sinds afgelopen oktober 650 bamboeverkeersborden heeft geplaatst, eveneens als pilot. In oa Amstelveen, Bloemendaal, Coevorden, Dordrecht, IJmuiden, Rijswijk en Utrecht staan eveneens bamboeverkeersborden. Den Haag plaatste afgelopen december in het Hofkwartier 57 straatnaamborden van bamboe. In het Zuid-Hollandse Voorschoten maken momenteel in het centrum alle aluminium borden plaats voor bamboe-exemplaren. HR Groep, dat een groot deel van de 3 miljoen verkeersborden in Nederland levert, is niet verbaasd over de groeiende populariteit. Het familiebedrijf ontwikkelde het duurzame bord samen met bamboefabrikant Moso. ,,Wij wilden duurzamer werken en zijn gaan zoeken naar andere materialen dan aluminium,” vertelt Hans Heijmans, bamboespecialist bij HR Groep.

Sterke punten

Bamboe is op het transport na klimaatneutraal. ,,Bamboe absorbeert 400 kilogram CO2 per kubieke meter en is daarmee op het transport na klimaatneutraal,” doceert Heijmans. ,,Bij de productie van aluminium uit bauxiet wordt juist 33.000 kilogram CO2 per kubieke meter uitgestoten.” En bamboe kent zo meer sterke punten. Het verkeersbord is robuuster dan de aluminium variant. Doordat de bamboe geïmpregneerd wordt met een vocht- en schimmelwerend middel gaat het langer mee. HR Groep biedt twintig jaar garantie, acht jaar meer dan op een aluminium bord. ,,Eigenlijk kan een bamboebord een kwart eeuw mee, maar het folie met het verkeersvoorschrift houdt het niet zo lang uit.” Noem bamboe trouwens geen hout. ,,Bamboe is een grassoort,” legt Heijmans uit. En snelgroeiend, per dag schiet het tot wel 80 centimeter de hoogte in. ,,Als het een meter of twintig lang is, wordt het houtig.” In totaal vergt het slechts vier tot vijf jaar voordat een bamboestengel volgroeid is. ,,Bij hardhout duurt dat tientallen jaren.”

Hogere prijs

Belangrijk nadeel is wel dat bamboeborden voorlopig 30 procent duurder in prijs zijn. ,,Dat komt omdat ze nieuw zijn en de productie nog laag ligt.” Desalniettemin vinden veel gemeenten die hogere prijs geen bezwaar. Bamboeborden vormen een blikvanger voor groen beleid. ,,Veel duurzaamheidsmaatregelen die lokale overheden nemen, zijn voor burgers weinig zichtbaar,” zegt Heijmans. ,,Zo'n bord is dat wel, de achterkant valt direct op.” Mede daardoor vragen veel groene partijen hun stadsbestuur er om, zoals laatst in Rotterdam. In Leiden gebeurde dat afgelopen maand eveneens, door GroenLinks.



HR Groep, dat al veertig jaar verkeersborden maakt, ziet veel potentieel: Nederland telt 3 miljoen verkeersborden, grote steden vervangen honderden tot duizenden borden per jaar. ,,De meeste gemeenten kiezen bamboe ter vervanging van versleten of kapotte borden.”



Dat is alleen anders bij nieuwe verkeersbeleid, zoals in Voorschoten. Sinds kort mogen winkels in de Zuid-Hollandse plaats twee uur korter bevoorraad worden. ,,Daar horen nieuwe borden bij, bamboe is milieuvriendelijk,” aldus René van der Smeede van Taskforce Centrum recent in het Leidsch Dagblad.



Wat HR Groep betreft, kunnen overheden in de toekomst kiezen uit verkeersborden van nog meer duurzame materialen. ,,Momenteel kijken we of vlas en hennep ook geschikte materialen kunnen vormen,” zegt bamboespecialist Heijmans.



O ja, de bamboeborden zijn volledig recyclebaar. Als ze uiteindelijk kapot of versleten zijn kunnen ze tot spaanplaat worden verwerkt of als biomassa worden gebruikt voor het opwekken van stroom.