E-sigaret dankt populariteit aan smaakjes

Vader Ruinerwold door gezond­heids­pro­ble­men niet in rechtbank, zaak vandaag verder

6:23 Bij de rechtbank in Assen vindt vandaag een eerste inleidende zitting plaats tegen Gerrit-Jan van D. en Joseph B., de verdachten in de geruchtmakende zaak rond het gezin in Ruinerwold. Van D. (67) zou zes van zijn kinderen jarenlang van hun vrijheid hebben beroofd en elk contact met de buitenwereld hebben verboden. In oktober kwam het op het oog bizarre bestaan van het geïsoleerd levende gezin aan het licht. De zaak haalde volop de internationale pers.