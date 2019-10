E-sigaret veroorzaakt longkanker bij muizen: 24/7 alarmlijn voor meldingen van Nederlandse artsen

24/7 alarmlijn voor meldingen van dokters over e-sigaretten



Om de gevolgen van e-sigaretten in Nederland beter in kaart te brengen, moet in Nederland een netwerk ‘onverwachte en onbekende gezondheidsklachten over de e-sigaret’ uit gaan wisselen. Het netwerk roept artsen op om mogelijke gevallen telefonisch te melden bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Voor de dokters is een speciaal nummer (030-2748888) geopend dat 24/7 bereikbaar is.



Doel is om ook de vloeistoffen te verzamelen van de e-sigaretten die deze patiënten hebben gebruikt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat de samenstelling van deze producten onderzoeken. Verder zijn ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het ministerie van Volksgezondheid vertegenwoordigd in het netwerk.



,,Kort geleden heb ik contact gehad met het RIVM om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen’’, bevestigt voorzitter van de longartsenvereniging, Leon van den Toorn. ,,Wij willen patronen ontdekken in de meldingen. Zit daar een bepaalde lijn in? Zo is in Amerika ook uitgevonden dat een bepaalde toevoeging daar de boosdoener is.’’



De longarts doelt daarmee op de illegale vloeistof THC, die in de Verenigde staten vooral problemen veroorzaakt. THC is een van de werkzame stoffen die ook in hasj en wiet zit. Bij de Amerikaanse gezondheidsdienst zijn 1080 gevallen van longletsel en 21 doden bevestigd die verband houden met e-sigaretten. Volgens Trimbos verdampen ook in Nederland mensen THC-olie via een e-sigaret, maar gebeurt dat slechts op kleine schaal.



Van den Toorn verwacht dat in Nederland een combinatie van bestanddelen schade veroorzaakt. ,,Van een aantal bestanddelen is het bekend dat die ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen geeft. Als je het honderd keer doet, kan het misschien een ontsteking geven in de longen, en als je het duizend keer doet kan het kans geven op kanker.’’