Echt winterweer blijft uit: dinsdag kan het zelfs 15 graden worden

Hoewel de meteorologische winter op 1 december al van start ging, is het nog typisch guur herfstweer in Nederland. Daarbij is het wel redelijk zacht voor de tijd van het jaar en dat zal voorlopig aanhouden. De komende twee weken zal de temperatuur schommelen tussen de 4 en de 8 graden. Voor de periode daarna wordt vooralsnog ook geen omslag richting echt winterweer verwacht. Daarmee lijkt een witte kerst zo goed als zeker uitgesloten.

Komende week wordt het wel een stuk droger. De harde wind en grote hoeveelheid neerslag van de afgelopen dagen nemen na het weekend af. Dinsdag wordt zelfs een zeldzaam zachte dag. In het hele land stijgt het kwik tot 10 graden en in het zuidoosten kan het zelfs 15 graden worden. ,,Dat is wel vrij extreem voor deze tijd van het jaar”, aldus weerman Marco Verhoef namens Weerplaza. ,,Woensdag en donderdag zijn vervolgens minder warm, maar wel droger dan de afgelopen dagen. Ook dan is de zon nog regelmatig te zien."