Echtgenoot Halsema: Wapen waarmee zoon werd gepakt is van mij

Voor de filmmaker is het een uitgemaakte zaak. Hij blijft niet bij alles wat hij doet keurig binnen de lijntjes. ,,En dat is ook een reactie op de onvoorstelbare keurigheid van Femke, waar ik af en toe echt helemaal gek van word. Ik ben al strafbaar als ik straks op de Herengracht een stukje tegen het verkeer in fiets. Maar ik doe het gewoon. Ik overtreed iedere dag de wet.’’



De revolver is een bommetje in het huwelijk. Oey zegt dat de kwestie nog niet is uitgesproken, maar is zijn vrouw ‘heel boos’ op hem. „Alleen is dat nog nooit uitgesproken, tot op de dag van vandaag. We kunnen prima ruzie maken, dat is het niet. Maar ze heeft het nog niet tegen me gezegd, al wil ze dat natuurlijk heel graag.’’



,,Ze heeft nog niet geroepen: ‘Paardenlul, hoe kún je nou…?’’’ Scherp: „Ze kan dat zeggen, maar dan zeg ik tegen haar: ‘Dit is gewoon mijn werk. Flikker op met je ambtswoning!’ Dat is de ruzie die we nu beiden uit de weg gaan.’’