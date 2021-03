Echtpaar belandt met corona in ziekenhuis, hondjes blijven in smerig huis achter

‘Soms schuilt er veel (dieren)leed achter een voordeur.’ Met die zin begint Dierenpolitie Oost-Brabant het hartverscheurende Instagrambericht over de verwaarlozing van enkele huisdieren, waaronder twee hondjes en een slang. Op foto’s is een rommelige kamer te zien die is besmeurd met hondenpoep.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de huisdieren niet zomaar zijn achtergelaten. ‘De oudere bewoners van het huis zijn recent opgenomen in het ziekenhuis, omdat ze corona hebben. Ze hadden geen familie of vrienden’, schrijft de politie. Uit het bericht wordt niet duidelijk wanneer de bewoners zijn opgenomen.

Oogje in het zeil

In het bericht spreekt de politie de hoop uit dat het stel snel weer gezond is. ‘Hopelijk komen de eigenaars er weer snel bovenop. De gemeente gaat dan ondersteunen in het weer leefbaar maken en houden van de woning. Wij houden een oogje in het zeil in verband met de diertjes’, valt te lezen.