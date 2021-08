Echtpaar heeft ton schuld en begint met hennepkwekerij, rechter toont genade

Hemd van het Lijf Ria Bremer drinkt elke dag twee glazen wijn: ‘Geen dag zonder wijn, dat klinkt wel treurig’

7 augustus In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Ria Bremer loopt dagelijks 5 kilometer, maar niet op grasmaaidag. Om te slapen grijpt ze af en toe naar de temazepam. En ze vindt ouder worden lastig. ‘Er is geen redden meer aan, er moet gewoon een nieuw hoofd op.’