Echtpaar in Brabant opgepakt: verdacht van voorbereiden aanslag en deelname IS-cel in Duitsland

Een 29-jarige man uit Kirgizië en zijn 31-jarige vrouw uit Tadzjikistan zijn donderdag aangehouden op verdenking van terrorisme. De man werd in Eindhoven gepakt, terwijl de vrouw is aangehouden in Breda. Ze worden ervan verdacht een aanslag te hebben voorbereid, aldus het Openbaar Ministerie. Tegelijk zijn zeven verdachten van dezelfde terreucel in Duitsland opgepakt.

De recherche kwam de twee, die sinds 2022 in Nederland verblijven, op het spoor na een waarschuwing vanuit de geheime dienst AIVD. Na onderzoek verdenkt de politie de man ervan betrokken te zijn bij Islamitische Staat. Hij zou de opdracht hebben gekregen een aanslag te beramen. ,,De plannen waren nog niet concreet, maar het Openbaar Ministerie vond ze serieus genoeg om in te grijpen’’, schrijft justitie in een verklaring.

De man had contact met andere verdachte personen in Duitsland. Bij de oosterburen pakte de politie donderdag in Noordrijn-Westfalen zeven mensen tussen de 20 en 45 jaar op. De verdachten daar komen uit Tadzjikistan, Turkmenistan en Kirgizië, meldt het Duitse Openbaar Ministerie.

Kort na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne reisden deze verdachten in het voorjaar van 2022 naar Duitsland. Sinds vorig jaar zomer werkten ze nauw samen om ‘in de geest van IS’ aanslagen te plegen in Duitsland. De Eindhovenaar was lid van deze groep.

Wapens en geld

De terreurcel had contact met een afdeling van IS het buitenland, de zogenoemde Islamic State Khorasan Province’. De Duitse verdachten hadden al potentiële plekken verkend voor een aanslag en waren in het bezit van wapens. Ook zamelden de meesten geld in voor IS. Dat werd meerdere keren overgemaakt naar de organisatie in het buitenland.

Het echtpaar dat in Nederland werd opgepakt, wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Ze mogen op dit moment alleen contact hebben met hun advocaat. Het is niet duidelijk waar de verdachten een aanslag zouden willen plegen.