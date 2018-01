Echtpaar ontkent uitbuiten zwakbegaafde 'huisslaaf'

Gretha K. (47) en Adje B. (60) zouden het nu 32-jarige slachtoffer zeven dagen in de week, 16 uur per dag voor hen hebben laten werken. 's Nachts werd hij opgesloten in een kleine caravan zonder sanitaire voorzieningen.



B. sloeg hem herhaaldelijk, blijkt uit een verklaring van hun zoon. Het slachtoffer is zwakbegaafd en had een gokverslaving. Ook zouden de twee zijn bankrekening hebben geplunderd.



Volgens de officier van justitie verdiende het stel vier ton met de uitbuiting. Een derde verdachte, de 60-jarige Nico H. uit Hilversum, profiteerde door een onderneming en bankrekening op naam van het slachtoffer te zetten.



De B.'s zitten sinds medio juli vast. Hij in de gevangenis in Almere, zij in de vrouwenvleugel in Zwolle. Verwacht wordt dat de drie rechters direct beslissen over het verzoek om hen op vrije voeten te stellen.