Echtpaar over fatale nacht Ivana Smit: ‘We hadden een trio'

VideoHet in Kuala Lumpur omgekomen fotomodel Ivana Smit heeft seks gehad met de rijke Amerikaan en zijn vrouw. Dat zegt het echtpaar althans in een interview met Mail on Sunday . Het is voor het eerst dat de Amerikaanse zakenman Alexander Johnson en zijn vrouw Luna zich uitlaten over wat zich in die fatale nacht op hun hotelkamer heeft afgespeeld.

De drie hadden elkaar al eerder in een nachtclub ontmoet en bleken elkaar leuk te vinden, verklaart cryptohandelaar Alexander Johnson. ,,We hadden echt een band”, zegt Luna tegen Mail on Sunday. „We hadden lange gesprekken en soms leek het alsof we elkaar al jaren kenden. Ze zei dat ze 26 was en ik had geen reden om daaraan te twijfelen.”

Ook in een WhatsAppgroep, die Mail on Sunday heeft ingezien, is de toon flirterig. In het interview verklaren de twee verder dat Ivana regelmatig drugs – cocaïne en xtc – gebruikte.



Eenmaal thuis aangekomen, hadden ze seks - zo luidt het verhaal van het koppel. Nadat Luna hun dochtertje vroeg in de ochtend had weggebracht, trof ze haar man met Ivana aan in bed. „Zij was wakker, hij sliep. Ik ging naar haar toe en zei: ’Oké, nu heb ik m'n handen vrij’. We hebben muziek opgezet en ze kleedde zich uit. Dus zijn we naar de slaapkamer gegaan en hebben we seks gehad."



De 18-jarige Ivana Smit kwam op 7 december om het leven. Ze werd dood gevonden onder een balkon van een appartement in Kuala Lumpur. De politie stelde dat ze was gevallen. Haar familie geloofde dat niet.

Misbruik

De familie van Smit stelt dat het meisje seksueel zou zijn misbruikt. Ook zou haar lichaam tekenen van mishandeling vertonen.

Gisteren meldde de advocaat al dat de Nederlandse patholoog-anatoom Frank van de Groot mannelijk dna had aangetroffen in het lichaam van Ivana Smit. Omdat in het lichaam van het fotomodel drugs is aangetroffen was er sowieso sprake van misbruik, verklaarde de familie. Oom Fred Agenjo: „Er zijn enorme hoeveelheden drugs aangetroffen in Ivana’s lichaam. Ze was niet meer wilsbekwaam. De Johnsons wisten dat. Als je dan alsnog seks hebt met een 18-jarig meisje, dan zit je niet goed in elkaar. Dat flik je niet. Onder zulke omstandigheden blijf je van iemand af.”



Het koppel verklaart in het interview dat de beschuldigingen aan hun adres vals zijn. De twee zijn geen verdachten meer in de zaak.