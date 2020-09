Ecoloog pleit voor proef om los laten lopen van katten strafbaar te maken

Moeten kattenbaasjes zich zorgen maken?

,,De natuurbeschermingswet is heel duidelijk: katten mogen buiten niet loslopen. We weten dat de kat een jager is en 's nachts op strooptocht gaat. Mensen die hun kat naar buiten laten gaan, doen dat bewust. Zij zijn strafbaar.”

Het is toch de natuur van een kat om te jagen? Wat moeten die baasjes dan?

,,Katten horen niet in de natuur, dus eigenaren kunnen ze binnen houden. Het is allang bekend dat de kat enorm schadelijk is voor de natuur. Aan de ene kant steken we miljoenen euro's in de bescherming van weidevogels, maar vervolgens gaat die lieve kat 's nachts naar buiten om diezelfde vogels dood te bijten.”

Is het binnen houden van een kat niet zielig?

,,Je kunt je als katteneigenaar afvragen of het wel logisch is om zo'n dier als huisdier te houden. Lekker makkelijk om het beest de hele dag naar buiten te sturen, zonder dat je er verder naar om hoeft te kijken. Dan kun je net zo goed een konijn nemen.”

Tekst gaat verder onder foto...

Volledig scherm Ecoloog Chris Smit houdt ook van katten, maar ergert zich aan de schade die ze aanrichten in de natuur. © Privéfoto

Houdt u zelf niet van katten?

,,We krijgen sinds zaterdag allemaal dreigmail binnen. Mensen denken inderdaad dat ik een kattenhater bent, maar dat is absoluut niet waar. Ik vind katten ook lief. Maar ik zie dat ze veel vogels doden en vind dat daar iets aan moet gebeuren. Die vogels vind ik ook lief.”

Is er nog een alternatief voor binnen houden?

,,Katteneigenaren kunnen het dier ook een halsband met een belletje omdoen. Dan horen de vogels dat ze er aan komen. Of je hebt van die felgekleurde kattenkragen, waardoor ze meer opvallen. Het gaat erom dat mensen zich bewust worden van het feit dat hun lieve Poekie, die overdag op de bank ligt te knorren, 's nachts gaat jagen. Dan kan je zeggen: mijn kat doet dat niet, maar dat doet ze wel. De buit die ze voor de deur legt, is nog geen kwart van wat ze vangt. Het is belangrijk dat mensen daar over nadenken. Ik snap dat een kat een goede rattenvanger op een boerderij is. Maar dan hoef je nog geen tien katten aan te schaffen.”

Jullie pleiten voor een proefproces om katteneigenaren te beboeten die hun kat niet aanlijnen. Hoe zou dat er uit zien?

,,Hondeneigenaren krijgen ook een boete als ze hun hond laten loslopen in de natuur. Dat zou ook voor katten moeten gelden.”

Maar een kattenbaasje loopt niet met zijn loslopende huisdier mee.

,,Nee, maar ze zijn wel vaak gechipt dus daar is veelal wel achter te komen. Het kan ook nog zo zijn dat de eigenaar van een natuurgebied bestraft wordt als die de katten los laat rondlopen. Maar dat is allemaal uitwerking. Eerst moet het er doorheen komen dat we op loslopende katten gaan handhaven. Er zijn al Kamervragen over gesteld, maar er gebeurt steeds niets. Het is tijd dat er nu wél iets gaat gebeuren. Wie dat proces gaat aanspannen en hoe dat eruit gaat zien, moeten we uitzoeken. Misschien doen we het uiteindelijk wél zelf. Ik steek nu mijn nek al uit.”

Ja, u krijgt dus bedreigingen. Nog geen parade van kattenbaasjes met aangelijnde katten voor de deur gehad?

,,Nee, niet dat ik weet. Maar ik krijg wel veel berichtjes van vrienden en kennissen die katten hebben. Gelukkig zijn er ook veel mensen die het punt snappen en positief reageren. Nogmaals: ik heb geen hekel aan katten, echt niet. Maar ik erger me wel aan loslopende katten die schade aanrichten.”

Deze kat zit in het nauw, maar wil niet gered worden.