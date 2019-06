Eddie Vedder herenigd met Valeska: ‘Je hebt nog dezelfde glimlach’

Pizza uit Brabant door de verse bodem ‘net zo goed als in Italië’

11:00 Verse pizzaproducent Conveni koopt de bodems van de pizza’s die het fabriceert nu nog in Italië en vriest ze voor verwerking eerst in. ,,Door de bodems zelf te bakken kunnen we ze vers verwerken”, zegt directeur Hennie Gijsbers. Dat komt de smaak ten goede. Zeven miljoen euro investeert Conveni om van zijn vestiging in Liessel een echte pizzafabriek te maken. Met een enorme oven en een productielijn voor het maken, kneden en vormen van deeg.