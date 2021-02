‘Een bakker kwam met één arm op de Eerste Hulp, zijn knecht volgde met de andere arm in een zak’

Prachtig zo’n winterweek. Maar sneeuw gevolgd door strooizout en nog meer sneeuw, dat is gevaarlijk. Het ijs zit verborgen onder een laagje sneeuw en dan krijg je bijvoorbeeld op de fietspaden heel vervelende valpartijen. Gevolg is dat onze gipskamer volstroomt met verse fracturen en we flink moeten aanpoten. Voor eten is er nauwelijks tijd. Geeft niks, we zijn er om wat voor die mensen te betekenen.