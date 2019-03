Een beetje politicus heeft gevoel voor timing en kan zich beheersen

Dr. Bones: nep-patholoog met kennis van zaken

11:27 Is Peter B. uit Bennekom een oplichter, gewoon een fantast of allebei? Dinsdag zal in de rechtbank in Utrecht op die vraag mogelijk een antwoord komen. De 58-jarige staat terecht voor oplichting en valsheid in geschrifte omdat hij zich ten onrechte uitgaf als arts en patholoog.