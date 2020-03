Een complexe knie-operatie voor kaketoe Pinky: ‘Nog nooit meegemaakt’

LIVE | Ridouan Taghi wil wel met rechter praten, niet met recherche

10:41 In de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam Osdorp is vanochtend de zitting tegen Ridouan Taghi begonnen. Het is de eerste procesdag sinds zijn aanhouding in Dubai en de rechtbank heeft besloten zijn proces deels los te koppelen van de andere zestien verdachten in het Marengo-proces. Namens Taghi is advocaat Inez Weski aanwezig. Zelf wil de beklaagde wil wel bij de rechter praten, maar niet bij de recherche in een verhoor. Verslaggever Yelle Tieleman is erbij en doet live verslag via Twitter.