Een dag op corona-afdeling: ‘Ik had me niet laten vaccineren, maar nu wil ik toch wel een prik’

Op de corona-afdeling van het Dordtse Albert Schweitzer ziekenhuis heerst een serene rust. Niet wat je zou verwachten als je erover leest, als je de beelden ziet op het nieuws, helemaal niet nu code zwart dreigt. Je verwacht bij volstromende ziekenhuizen en personeel dat op de tenen loopt op zijn minst verpleegkundigen die over de vloer heen scheuren. Van patiënt naar patiënt. Je verwacht luid geroep. En rommel op de vloer, omdat er geen tijd meer is om het op te ruimen. Maar dat is niet aan de hand.