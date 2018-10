Een dagje in de enige faceliftgarage van Nederland

Het is een gave. Of een vloek. Leonie Schelke, cosmetisch arts van het Erasmus MC in Rotterdam, kan in een seconde zien hoe iemand veroudert. Quasi luchtig, na een korte blik op de journaliste in haar spreekkamer: ,,Vooral vrouwen hebben last van rimpels boven hun lip. Daar is hun huid wat slapper.’’