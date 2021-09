Een gegeven vogel mag je niet in de bek kijken, zeker niet als deze van een prins komt

Hoe vogelgriep in Heeten ervoor zorgt dat de mascotte van Go Ahead Eagles Deventer niet meer in mag

29 augustus Voetbalclub Go Ahead Eagles uit Deventer moet het de komende tijd bij thuiswedstrijden stellen zonder de mascotte. Vanwege een vervoersverbod dat is ingesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) mag Harly de zeearend tijdelijk Deventer niet in.