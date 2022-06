Een gesprek met de baas van De Hoge Veluwe: ‘De wolf vernietigt alles, hij moet ophoepelen’

Het is een stralende junimorgen in park De Hoge Veluwe. Een blauwe lucht en weelderige wolken omlijsten de uitgestrekte heidevelden. Behendig stuurt directeur Seger van Voorst tot Voorst (60) de park-landrover over rul zand en langs diepe kuilen. Wijst naar links – ‘kijk, een vrijwilliger bezig met onderzoek’ en naar rechts – ‘daar, een schoolklas met een gids van ons’. Wuift naar een stel dat met boterhammen en koffie uit de thermoskan op een bankje is neergestreken. Het leven is goed in het grootste Nationaal Park van Nederland. Nou ja... zolang het W-woord niet valt.