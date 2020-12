Een hoogwerker, helikopter, acrobaat? Wie zette een kerstboom op dit kunstwerk?

Dat je het bedenkt, is één. Maar dat je het ook uitvoert... Automobilisten die woensdagmorgen uit de Sluiskiltunnel komen, moeten goed in de ogen gewreven hebben. Staat daar serieus een kerstboom op het elf meter hoge kunstwerk, of zit de slaap nog in de ogen? De kerstboom, inclusief feestelijke aankleding, staat sinds dinsdagavond 22.00 uur op het kunstwerk. Dát kon de nv Westerscheldetunnel nog net zien op camerabeelden. ,,De boom is heel langzaam op het kunstwerk getakeld", zegt woordvoerder Maya van der Vlugt. ,,Dat was nog net waar te nemen. De boom leek op een stipje. Maar een hoogwerker, mensen, voertuigen, een touw, helikopter of wat dan ook, was niet te zien. Zelfs geen acrobaat. We konden nauwelijks zien dat het een kerstboom was.”