‘Een huis is net een gevangenis’

Politie gaat uit van misdrijf na vondst overleden kind in auto in Assen

12:33 De politie gaat er vanuit dat het dode meisje dat gisteravond werd gevonden in een auto in Assen door een misdrijf om het leven is gekomen. Dat heeft de politie zojuist gemeld. De 46-jarige bestuurder van de auto is aangehouden.