Een jaar na de aardbeving zijn de Zeerijpers alleen nog maar bozer

De Groninger vlag hangt halfstok in de voortuin van Freddy Jansema in Zeerijp. Een gloednieuwe nog wel. De vorige was bijna vergaan door de regen en de wind. Even heeft Jansema overwogen om hem niet meer te vervangen. Want ja, het was zeker goed nieuws toen minister Wiebes van Economische Zaken drie maanden na die zware aardbeving in januari aankondigde dat de gaswinning snel zou worden afgebouwd. Maar dat euforische gevoel verdween snel. In zijn vrijstaande huis aan de rand van het dorp schuift hij een net bezorgde brief van de gemeente over tafel. Volgens de nieuwste inzichten loopt zijn huis ‘geen verhoogd risico’, staat er te lezen.



Jansema heft vragend zijn handen in de lucht. Hoe komen ze daar nu weer bij? Hij woont nota bene in het epicentrum van de laatste aardbeving. De vorige Nationaal Coördinator Groningen, Hans Alders, riep er nog niet zo lang geleden dat veel huizen hier zo slecht zijn dat mensen er rekening mee moesten houden dat het halve dorp misschien wel tegen de vlakte zou gaan.