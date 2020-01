Eén keer liep ik met open ogen in de Postcodeloterijlist

Eén keer, slechts één keer kon ik de druk niet aan. We woonden net in ons nieuwe huis. En ik dacht: stel nou dat hij hier valt. En alle buren hebben prijs, behalve wij. Terwijl wij nog heel veel aan ons huis moeten verklussen. Hoe zuur zou dat zijn?



En dus liep ik met open ogen in de Postcodeloterijlist. Want iedere deelnemer aan die loterij doet mee uit angst buiten de boot te vallen. Het idee van je buren, zwemmend in het geld, en jij, afgunstig kijkend naar hun nieuwe Tesla op de oprit.