Een kleine groep zorgt voor een verziekt arbeidsklimaat voor journalisten

Nog geen duidelijk­heid over doodsoor­zaak meisje uit Marken

15:35 Het onderzoek naar de dood van het 14-jarige meisje uit Marken, dat afgelopen zaterdagochtend vroeg in de berm van de Zeedijk bij Zuiderwoude werd gevonden, heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd over wat er precies is gebeurd. De politie kamde zondag de omgeving uit waar ze is gevonden, maar hierbij is niets gevonden wat kan worden gerelateerd aan haar dood. De politie denkt dat ze is aangereden toen ze op de weg liep en dat de bestuurder is doorgereden.