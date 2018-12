Een ‘kleine’ jeugdherinnering tekende mijn wereldbeeld

In Rotterdam doodgesto­ken studente begraven in Amerika

4:20 De Amerikaanse studente Sarah Papenheim, die eerder deze maand in Rotterdam werd doodgestoken, is zaterdag begraven in haar woonplaats White Bear Township in de Amerikaanse staat Minnesota. Vrienden van de 21-jarige Papenheim brengen begin volgend jaar nog een eerbetoon aan haar tijdens een muziekavond.