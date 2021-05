Een maand lang testen, testen, testen, maar weet iemand hoe het nu verder gaat?

Coronazelf­test voor een prikkie, maar deugen doen ze niet allemaal

30 april Supermarkten en drogisterijen stunten met coronazelftests: voor nog geen drie euro heb je er één in huis. Maar de kwaliteit laat regelmatig te wensen over, stelt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Zo worden in snoepautomaten in de Amsterdamse metro al maanden sneltests verkocht die ongeschikt zijn voor zelfgebruik.