Een man of een vrouw bij de dokter, het maakt belachelijk veel verschil

1967 55 jaar nadat ze overleed, kon haar vader zijn doodgebo­ren meisje alsnog inschrij­ven bij burgerlij­ke stand

Joep Boerboom (49) uit Zwolle is zijn doodgeboren zusje gaan zoeken. In 1967 is haar lichaampje achtergebleven in het ziekenhuis. Nu 55 jaar later kon Joeps vader (82) Marlene alsnog aangeven bij de burgerlijke stand.

20 november