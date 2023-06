Een op de drie Nederlanders soberder op vakantie door inflatie: ‘Maar we gaan wel’

‘We schrappen het boottochtje’

Martijn (43 jaar) en Adriana (39 jaar) Kooijman uit Dordrecht weten precies hoe duur de vakantie wordt. ,,Mensen die we kennen hebben uitgerekend dat het huisje op de camping aan de Costa Brava 12,5 procent duurder is dan vorig jaar: 3320 euro voor twee weken. Ach, dat ben je in Nederland of met een all-inclusive in Turkije ook kwijt, en in Spanje ben je zeker van de zon. Met onze twee kinderen zijn we per dag toch wel 100 euro aan eten en drinken kwijt. Een biertje op het terras is daar ook 3 euro. We gaan met de auto, aan tol en benzine zijn we heen en weer 600 euro kwijt. Het is luxe als je op vakantie kunt. Nee, we kunnen dit jaar niet elke dag uit eten of ergens een ontbijtje pakken. Dat maken we dan zelf. En dat boottochtje dat we wilden maken, dat schrappen we om te besparen.’’