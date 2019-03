Een op de drie vrouwen kan niet normaal functioneren door menstruatiepijn

,,Zeker de helft van de ondervraagden praat niet of nauwelijks over de klachten’’, merkt gynaecoloog Bertho Nieboer, verbonden aan het Radboudumc. In juli 2017 zette Nieboer de enquête online, omdat hij wilde weten hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Nieboer hoopte destijds op 10.000 deelnemers, maar uiteindelijk vulden ruim 42.000 vrouwen de lijst met vragen in. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het gerenommeerde The American Journal of Obstetrics & Gynecology.



Bij een derde van de ondervraagden hebben de maandelijkse buikkrampen, hevige rugpijn of migraine als gevolg dat de vrouwen een paar dagen niet goed kunnen werken of sporten. Veel deelnemers gaf bovendien aan zich somber te voelen, extra prikkelbaar te zijn of vermoeider dan normaal.