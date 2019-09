Een op de vijf gemeentemedewerkers wordt bedreigd en geïntimideerd

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat werd uitgevoerd in vijf gemeenten. Twee onderzoeksbureaus hielden daarvoor een enquête onder ruim 2000 medewerkers.



Een op de vijf medewerkers gaf daarin aan het afgelopen jaar met intimidatie of bedreiging geconfronteerd te zijn, een op de vier zei dat dat de afgelopen vijf jaar weleens is gebeurd. Het ging bij de incidenten in 80 procent van de gevallen om ‘verbale intimidatie’: schelden of schreeuwen, grof taalgebruik of het aannemen van een dreigende houding. Ook werd er vaak gedreigd met het opzoeken van autoriteiten als een chef of de burgemeester, ofwel de media of de rechter.



Een op de drie van de bedreigde ambtenaren stelde dat er met geweld was gedreigd. Stalken via e-mail of telefoon kwam volgens ambtenaren ook vaak voor, het opwachten van een medewerker of die hinderlijk volgen minder vaak. Slechts 6 procent van de bedreigde medewerkers zei te denken dat de bedreiging of intimidatie te maken had met criminele activiteiten van de bedreiger, 72 procent dacht dat dat niet het geval was.



De onderzoekers zeggen niet welke gemeenten zij onderzocht hebben.