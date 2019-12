Een op de zes kinderen groeit op in eenoudergezin, waarvan 89 procent bij moeder

Van alle kinderen die in een gezin opgroeien met maar één ouder woont het grootste deel in Rotterdam en Heerlen. Over heel Nederland woont 16 procent van de kinderen in een gezin met maar een ouder. Dat meldt het CBS.

Begin 2019 telde Nederland bijna 3,4 miljoen kinderen tot 18 jaar. Van hen woonden 538.000 kinderen in een eenouderhuishouden. Die situatie kan bijvoorbeeld ontstaan doordat ouders uit elkaar zijn gegaan, een ouder is overleden of de ouders nooit hebben samengewoond. Het merendeel staat ingeschreven op het adres van de moeder (89 procent).

Het aandeel kinderen in een eenouderhuishouden is de afgelopen twintig jaar toegenomen van 11 procent in 1999 naar 16 procent in 2019. In deze periode nam ook het aandeel kinderen met ongehuwde ouders toe. Een klein deel van de kinderen woont in een instelling of pleeggezin, bij grootouders – al dan niet samen met een ouder – vormt met een broer of zus samen een huishouden, of is alleenstaand.

Heerlen en Rotterdam

Begin 2019 was het grootste aandeel kinderen in een eenouderhuishouden te vinden in Heerlen en Rotterdam, 29 procent van alle kinderen in die gemeenten woont alleen bij papa of bij mama. Ook in Capelle aan den IJssel en Amsterdam was dit aandeel met 26 procent relatief groot.

Staphorst en Urk kenden daarentegen met 4 procent het kleinste aandeel minderjarigen in een eenouderhuishouden. Over het algemeen is het aandeel kinderen in een eenouderhuishouden kleiner in minder stedelijke gebieden.

15.000 baby’s