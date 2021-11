Een Oranjemars, bier en blote schouders: wat kan straks in Qatar?

Voetballen in een woestijn, hoe heet is het in Qatar?

Exact om die reden wordt dit het allereerste WK voetbal dat in de winter wordt gehouden. In de zomer kan het in het land maar liefst 50 graden worden, daarom voetballen we deze keer in de winter, van 21 november tot en met 18 december. In die tijd van het jaar is de temperatuur er een stuk aangenamer: zo'n 25 graden. Ook worden er in de voetbalstadions en hotels airco's geplaatst, zodat het voetballen er in ieder geval aangenaam is.

Waar moeten de Oranjefans (en alle tienduizenden fans uit andere landen) slapen?

Je zou het misschien niet meteen denken, maar ook in Qatar kun je kamperen. Het zou dus best kunnen dat er een enthousiasteling opstaat die, net als afgelopen WK’s waarvoor we gekwalificeerd waren, een Oranjecamping organiseert. Ook Qatar zelf heeft plannen om luxe Bedoeïenen-kampementen op te zetten in de woestijn, waarin je voorzien van een airco kunt vertoeven. Voor degenen die liever niet in een zanderige tent bivakkeren, zorgt Qatar voor zo'n 100 nieuwe hotels die voor het einde van dit jaar moeten openen.

Het land is niet groot, en de stadions staan allemaal relatief dichtbij elkaar in een straal van zo'n 70 kilometer. Doha zelf huist al vier stadions, en er is een nieuwe metrolijn aangelegd om bij de andere stadions te komen. Je hoeft als fan dit WK dus niet veel te reizen.

Hoe zit het met feesten?

In het streng-Islamtische Qatar geldt de sharia-wetgeving, wat onder andere betekent dat alcohol er nagenoeg overal verboden is. Toch zal een Oranjefan tijdens het WK gewoon nog kunnen genieten van een biertje, maar dan in speciale wet fan zones. Tijdens de FIFA Club World Cup 2019 experimenteerde Qatar al met de speciale zones waar fans toch een alcoholische versnapering konden nuttigen, en dat beviel ze prima. Wel was alcohol er ontzettend duur: fans mochten zo’n zeven euro voor een pilsje wegtikken.

In iedere speelstad worden grote feesttenten met airco aangelegd die zullen fungeren als fan-zones. Het is nog niet zeker of er ook een Oranjemars kan plaatsvinden in Doha: het is in principe niet de bedoeling dat fans buiten deze zones feest gaan vieren. Buiten deze zones wordt dan ook geen alcohol geschonken, dus ook niet in de stadions.

Hoe zit het met andere regels?

Fans zullen rekening moeten houden met een hoop gedragsregels in Qatar. Zo wordt het niet op prijs gesteld als er geen bedekkende kleding wordt gedragen (ongeacht geslacht), is lichamelijk contact tussen geliefden in het openbaar een no go, en zijn homoseksuele handelingen in het land nog strafbaar. Qatar heeft toegezegd deze wetten door de vingers te zien tijdens het toernooi, maar dat maakt de Qatari zelf niet per se toleranter.

