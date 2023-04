Een pakketje harddrugs in je Vinted-bestelling, het overkwam Lieke: ‘Wat als ik ermee bij een festival had gestaan?’

Voetbal­week­end begint opnieuw onrustig: politie bekogeld in Groningen, vuurwerk op veld in Helmond

Twee dagen na het geruchtmakende aanstekerincident bij Feyenoord-Ajax is het opnieuw misgegaan bij wedstrijden in het betaald voetbal. Na de wedstrijd tegen FC Utrecht was het vrijdagavond een tijdje onrustig rondom stadion van FC Groningen.