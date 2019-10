‘Een pleidooi voor de kunst staat gelijk aan een flirt met oubollig links’

Spermado­nor heeft wereldwijd vrij spel

3:00 Een spermadonor die in Nederland wordt geweerd, omdat hij in meerdere klinieken 102 kinderen verwekte, is tegelijk jarenlang in het buitenland actief geweest. Via een Deense spermabank en websites heeft hij nog eens tientallen donorkinderen. Belangenorganisaties willen wereldwijd strenger toezicht op donoren.