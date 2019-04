Een riskant maar o zo fascinerend miljoenenspel

Voor sommigen van ons is de duivensport als een diavoorstelling vol nostalgie, met beelden die we ons herinneren van lang geleden. Het duivenhok in de achtertuin, opa of de buurman die zijn blauwe stofjas aantrekt, een pet opzet en nog één keer gaat kijken of zijn vliegende trofeeën klaar zijn voor inkorving naar Asse-Lennik, Quiévrain of Dax. Anderen kennen de sport helemaal niet, of hooguit van uitslagen in de krant. Duiven melken, wie doet dat nog? Toen was daar een paar weken geleden ineens dat bericht. Over Armando, de beste doffer (mannetjesduif) van West-Vlaanderen, van heel België, van de hele planeet.