Een speciale Libelle voor laaggeletterden, met kortere zinnen en makkelijkere woorden: ‘Zo gaaf!’

Gratis cursus voor laaggelet­ter­den in Capelle: ‘Te weinig kennis van taal leidt soms tot schulden’

Capellenaren die gratis hun taalvaardigheid willen opkrikken, kunnen aan de slag. Want de gemeente Capelle aan den IJssel biedt in samenwerking met de taalschool NLtraining een tien weken durende cursus aan om inwoners die tobben met taal bij te spijkeren. De lessen worden gegeven in wijkpunt De Torenhof en buurtcentrum De Trefhoek. Afhankelijk van de wensen en behoeften van de deelnemers wordt de nadruk gelegd op taal en werk, taal en gezondheid of taal en ontwikkeling.

18 oktober