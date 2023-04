Een student in huis nemen? Bert en Rineke doen dat al 27 jaar en denken nog lang niet aan stoppen

De hele dag samenge­werkt en plots is Henk er niet meer: ‘In een keer komt bestuurder van DHL-bus naar me toe’

Van het ene op andere moment is Henk (68) er niet meer. Kort na het parkeren van zijn vrachtwagen aan de Duivendansweg in Wezep wordt hij geraakt door een DHL-busje. Op dat moment is hij bezig met het klaarzetten van de oplegger waarmee hulpgoederen naar Roemenië worden gebracht. ,,Dit is het noodlot.’’