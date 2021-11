Eén Tilburgse kroegeigenaar houdt zaken wel open: ‘We krijgen geen steun, dus wat moet ik anders?’

In Breda houden de cafés zich niet aan sluitings­tijd, ME treedt op in Leeuwarden

Door het hele land lijken de meeste horeca-ondernemers zich uiteindelijk toch te houden aan de opgelegde sluitingstijd van 20.00 uur. In onder meer Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden zijn veel horeca inmiddels gesloten. In Breda zijn daarentegen veel zaken nog geopend. Burgemeester Depla zegt begrip te hebben voor de actie en grijpt niet in. In Leeuwarden treedt de ME op tegen aanwezige relschoppers.

22:31