Een totaalverbod op vleesconsumptie neigt naar een sektarisch dogma

AI­VD-directeur over Haga lyceum: doel was niet om discussie over te ontlokken

6:41 Dick Schoof, de directeur van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), erkent dat zijn organisatie de maatschappelijke impact heeft onderschat van het ambtsbericht dat zijn dienst begin dit jaar opstelde over het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. Schoof zegt dat in een vraaggesprek met De Volkskrant.