Een van verdachten bekent schieten op Bas van Wijk

Woensdagavond werd bekend dat de politie vijf mannen had gearresteerd in de zaak rond Bas van Wijk (24), die zaterdag op klaarlichte dag werd doodgeschoten bij De Nieuwe Meer in Amsterdam. Het gaat om twee mannen van 26 en 20 jaar uit Amsterdam die door arrestatieteams in Zandvoort werden klemgereden en opgepakt. Daarnaast werden in Amsterdam nog eens drie andere Amsterdammers van 20, 19 en 18 jaar oud opgepakt. Een van de vijf mannen, de 26-jarige, werd gisteren vrijgelaten. Hij heeft niks met de schietpartij te maken.