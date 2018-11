Eén verdachte vermeende terreurcel op vrije voeten

B. werd 28 september in het huis van zijn moeder aan de Driepoortenweg in Arnhem aangehouden. Kort daarvoor waren vier verdachten opgepakt bij een vakantiepark in Weert, nadat een infiltrant van de politie wapens aan de groep had geleverd.



De zeven aangehouden mannen worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland en deelname aan een terreurorganisatie.

Volgens het Openbaar Ministerie wilden de mannen een terreuraanslag plegen op een evenement met kalasjnikovs en bomvesten. Op een andere plaats wilden ze een autobom laten ontploffen. Het is nog altijd onduidelijk welk evenement ze op het oog hadden.



Bij huiszoekingen in de woningen van de verdachten vond de politie onder meer aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen voor explosieven voor bomvesten en 100 kilo kunstmest, mogelijk voor het maken van een autobom.