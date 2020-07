Een vriendin reed, zij kreeg de boete. Moet ik daar dan aan meebetalen?

Eindelijk vakantie voor deze verpleeg­kun­di­gen na maanden coronaleed

15:00 Ze zagen van héél dichtbij, in hun eigen ziekenhuizen, wat corona veroorzaakte. De een op de ic, een ander op de corona-afdeling, de derde noodgedwongen thuis. Nederland gaat zo langzamerhand in vakantiemodus, dus zij - drie Brabantse verpleegkundigen - ook. Even adempauze. Tijd om terug te blikken.