Een vuurpijl die ontploft in anus van een kat: Hettie van de dierenambulance ziet gruwelijke dingen

Expert over schokkende mishande­ling pasgeboren eendjes: ‘Er is absoluut een relatie tussen dierenmis­han­de­ling en de coronacri­sis’

15 april Snaveltjes van eendenkuikentjes die kapotgeslagen zijn in Vianen. Pijlen in de kop van hangbuikzwijntje Lola in Wijk bij Duurstede. Beide incidenten in de regio Utrecht leidden de afgelopen tijd tot afschuw. Door de coronacrisis is niet alleen het aantal meldingen van huiselijk geweld fors toegenomen, ook het aantal dieren dat is mishandeld.