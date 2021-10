Een week werken met de QR-check: ‘Het is ons opgelegd, we hebben geen keus’

Zierikzee, 13.15 uur. Bij Broodje van Nassau in de Hoge Molenstraat zit een grote familie aan een tafel te lunchen. Iedereen die in de lunchroom van Paola van der Wekken en Nicole Hoogervorst wil komen eten - de afhalers uitgezonderd - wordt gevraagd om hun coronapas. Ze zijn niet van het protesterende type horecabaas. ,,Als mensen er moeite mee hebben, zeg ik gewoon dat we het niet zelf bedacht hebben”, zegt Van der Wekken. ,,We moeten gewoon de regels opvolgen”, vult Hoogervorst aan.



Tegen bezwaren lopen ze vooralsnog niet aan. Van der Wekken: ,,Mensen vinden het juist fijn dat we ernaar vragen. ‘Het gebeurt niet overal’, horen we vaak en dat vinden mensen vervelend. Dus ze verwachten het gewoon van ons.”



Wie van het winkelgedeelte naar het horecagedeelte wil in de Cuyperskerk in het Zeeuws-Vlaamse Sas van Gent meldt zich bij een mooi aangeklede statafel waarop een bos bloemen, gezellige herfstdecoratie én een bordje staat: ‘QR-code scannen verplicht.’ Eigenaresse Kathy Couwelier is daar consequent in, vertelt ze, want op een boete zit ze niet te wachten. ,,Het is ons opgelegd en dan houden we ons daar aan.” Dat is niet altijd even makkelijk. ,,Ik heb al mensen zonder QR-code weg moeten sturen en sommige mensen worden agressief. Niet rechtvaardig, want we hebben geen keus.”