Een zedendag op de rechtbank: Ontkennen is makkelijk

Heel wat praatjes heeft de verdachte die in het verdachtenbankje zit. Vol is de TU-student van zichzelf. Gaat afstuderen bij een prestigieus bedrijf, ‘dat kan bijna niemand zeggen’, is van plan cum laude te slagen, reist de wereld over om zich in zijn vrije tijd extra te scholen.



Natúúrlijk is hij de vrouw niet achterna gelopen op station Den Haag Centraal, achter haar de tram ingestapt en achterna gelopen toen ze een paar minuten later bij de Laan van Nieuw Oost Indië uitstapte. Om in het donker in een stille straat onverhoeds de vrouw in de billen te grijpen en onder haar rokje te grijpen en en passant ook nog te proberen haar tas uit haar handen te trekken.



Er zijn helemaal geen getuigen geweest die ook maar iets hebben gezien. En wat is er nu eenmaal op de camerabeelden te zien die overal werden opgevraagd? Hij loopt daar gewoon, achter haar. En stapt in dezelfde tram. Hij moest rust krijgen in zijn kop, en deze tram ging naar een stille buurt. Dat hij er niets te zoeken had, dat hij na een paar minuten, heel toevallig net na het incident weer terug in de tram stapte, tja, hij had rust gevonden, wist hoe hij zijn probleem op de universiteit moest oplossen. Tegen hem is 12 maanden geëist