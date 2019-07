Een zwarte vrouw als 007; deze column is bedoeld voor mensen die schrikken van verandering

Deze column is voor mensen die nogal schrikken van verandering. De wereld draait in rap tempo door, en is niet meer voor iedereen goed bij te benen. Ineens is voetbal ook voor meisjes. Ineens worden talkshowtafels diverser, hebben politici het over het welbevinden van de burgers in plaats van zoveel mogelijk winst maken. Er wordt in bepaalde kringen niet meer gelachen om je grappen over minderheden. Wat mag er nog wel? Wat blijft nog wel bij het oude?